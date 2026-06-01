Буданов окреслив критерії відбору історичних постатей для Пантеону видатних українців

Робота над законом про Пантеон видатних українців перебуває на завершальному етапі.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов під час під час форуму «Архітектура безпеки» розповів про можливі підходи до формування списку постатей, які можуть бути вшановані у Пантеоні видатних українців.

За словами Кирила Буданова, в Україні триває робота над законом про створення Пантеону видатних українців, який визначатиме підходи до вшанування визначних історичних постатей.

Про це він сказав під час форуму «Архітектура безпеки», відповідаючи на запитання щодо критеріїв формування Пантеону та можливого перепоховання Степана Бандери.

За словами Буданова, наразі немає остаточно затвердженої моделі формування списку героїв, однак обговорюються кілька підходів.

"Є кілька різних думок щодо того, як мають визначатися історичні постаті. Перший варіант – сформувати початковий перелік у додатку до закону, який затверджується одразу під час ухвалення. Другий – створити спеціальну комісію, яка відповідно до закону визначатиме, хто гідний бути вшанованим у Пантеоні", – зазначив він.

Буданов додав, що остаточна модель буде визначена після завершення законодавчого процесу. За його словами, саме комісійний підхід може дозволити більш фахово та зважено ухвалювати рішення щодо історичних постатей.

