Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Водночас, питання повернення цивільних громадян залишається одним із найскладніших у переговорному процесі.

Про це Буданов повідомив під час форуму «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За словами керівника Офісу президента, випадки невиконання або часткового виконання домовленостей з боку Росії вже не є чимось новим.

«Це не перший раз, коли домовленості не виконуються або виконуються не в повному обсязі. Мені здається, це вже звична історія», – зазначив Буданов.

Попри це, він висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться ще один обмін військовополоненими.

«Я думаю, що найближчим часом ви побачите ще один обмін військовополоненими», – сказав він.

Окремо Буданов прокоментував ситуацію з поверненням українських цивільних громадян, які перебувають у російському полоні або незаконно утримуються на території РФ.

За його словами, процес обміну цивільних є значно складнішим, ніж повернення військовополонених.

«Цивільних міняти на військових, як ви сказали, трохи неправильно. У нас немає такої кількості цивільних громадян Російської Федерації, як українців, яких утримує Росія», — пояснив він.

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що українській стороні все ж вдається поступово повертати цивільних додому.

«Не в тих кількостях, які всі хотіли б бачити, але вони повертаються», – зазначив Буданов.

За словами посадовця, державні органи та профільні структури продовжують працювати над створенням дієвого механізму повернення всіх незаконно утримуваних українців.

«Над цим усі працюють. Це дуже важливе питання. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб повернути наших людей додому», – підкреслив він.

24 квітня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ додому повернулися 193 українські військові.