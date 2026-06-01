Шмигаль: Росія перетворила руйнування критичної інфраструктури на доктринальний інструмент

Україна не відновлює стару енергосистему – вона будує нову, стійкішу до ударів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час форуму “Архітектура безпеки”.

За його словами, війна перетворилась на протистояння систем, у якому енергетична інфраструктура стала одним із головних стратегічних театрів.

“Росія фактично першою у сучасній військовій практиці перетворила системне руйнування критичної інфраструктури на доктринальний інструмент”, – сказав Шмигаль.

Логіка російської стратегії, за його словами, полягає в тому, щоб зробити ціну функціонування державної системи настільки високою, аби держава втратила здатність працювати. “Дешевий дрон проти дорогого трансформатора, масована атака проти ракети КВО, удар по одному вузлу проти місяців ремонту, логістики, закупівель, координації”, – описав він цю тактику.

Попри масштаб руйнувань, ця стратегія не досягла мети. “Ми не зламались. Ми зберегли функцію системи. Це і є межа між виснаженням і колапсом державним”, – наголосив міністр.

Шмигаль повідомив, що Україна відповідає через три інструменти: санкційну архітектуру, руйнування ринків і логістики, через які Росія заробляє на енергоресурсах, та удари по вузлах постачання, що живлять російську воєнну машину.

"Нова енергосистема будуватиметься за принципом “енергетичних сот” – чотирирівневою архітектурою, що охоплює державу, регіони, громади та окремі об’єкти. “Пошкодження однієї комірки не руйнує всю систему”, – пояснив він.