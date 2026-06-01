Суд країни-агресорки присудив їм по 19 та 20 років ув’язнення.

Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив двох полонених бійців "Азову" до 19 та 20 років колонії відповідно, пише Медіазона.

Зазначається, що обох військовополонених визнали винними в нібито "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Полонених 30-річного Дмитра Кищенка та 32-річного Всеволода Широких звинувачували "в участі у полку "Азов".

Як вказано у публікації, Кищенко в "Азові" служив старшим солдатом, а Широких був оператором відділу роботизованої розвідки.