Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив двох полонених бійців "Азову" до 19 та 20 років колонії відповідно, пише Медіазона.
Зазначається, що обох військовополонених визнали винними в нібито "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності".
Полонених 30-річного Дмитра Кищенка та 32-річного Всеволода Широких звинувачували "в участі у полку "Азов".
Як вказано у публікації, Кищенко в "Азові" служив старшим солдатом, а Широких був оператором відділу роботизованої розвідки.
- У Росії 2-й Західний окружний військовий суд виніс обвинувальні вироки п’ятьом українським військовим у справі про нібито вчинення теракту (ч. 2 ст. 205 КК РФ) через вторгнення в Курську область.