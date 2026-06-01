Окупанти атакували Дніпровський район Херсона

1 червня російські окупанти атакували Дніпровський район міста Херсон. Унаслідок атаки постраждала цивільна.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 15:00 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Через дроновий удар поранення отримала 48-річна жінка. У неї – мінно-вибухова травма, контузія та струс головного мозку", – ідеться у повідомленні.

Жінка лікуватиметься амбулаторно.