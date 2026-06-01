На Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинув 27-річний поліцейський

У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинув поліцейський, ще один правоохоронець. Ще двоє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

"Старший лейтенант поліції загинув сьогодні вдень під час виконання службових обов’язків унаслідок вибуху поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху також поранення отримали ще один поліцейський та двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено службовий автомобіль і приватне домоволодіння.

Загиблим правоохоронцем є 27-річний Богдан Монахов. Він майже шість років служив у правоохоронних органах: розпочинав як дільничний у Томаківському відділенні поліції, а у 2025 році пройшов відбір на посаду поліцейського офіцера громади.