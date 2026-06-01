Росіяни вдарили по пологовому відділенні лікарні на півдні Одещини

Уранці 1 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Під обстрілом опинилося пологове відділення лікарні.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки зазнало пошкоджень пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медичному закладі вибито понад 30 вікон, пошкоджено фасад та двері.

На момент удару у відділенні перебували шість породіль із новонародженими дітьми, а також одна жінка, яка перебувала безпосередньо у процесі пологів.

За попередньою інформацією, пацієнтки та медичний персонал не постраждали. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених приміщень.