Суспільство / Війна

Армія РФ атакувала дроном АЗС у Лозовій на Харківщині

Унаслідок атаки виникла пожежа.

Армія РФ атакувала дроном АЗС у Лозовій на Харківщині
наслідки обстрілу Лозової
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія атакувала безпілотником АЗС та СТО у Лозівській громаді Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 1 червня близько 10:00 збройні сили РФ завдали удару по місту Лозова. Внаслідок влучання відбулося загоряння поряд із АЗС та СТО. Без постраждалих", – ідеться в дописі.

За попередніми даними, російська армія застосувала ударний безпілотник "Герань-2". Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. 438 КК України).

Також пошкодження зафіксували поблизу заправки, станції технічного обслуговування та на території інших об’єктів критичної інфраструктури. 

Рятувальники оперативно загасили загоряння.

