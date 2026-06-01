Судитимуть поліцейського за побиття 76-річного фельдшера, що приїхав на виклик до зупиненого водія

У Кіровоградській області судитимуть поліцейського за побиття 76-річного фельдшера швидкої допомоги. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством і приниженням гідності потерпілого.

Подія сталася у жовтні 2025 року поблизу селища Власівка Олександрійського району.

Поліцейські зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. Правоохоронці вирішили затримати чоловіка із застосуванням фізичної сили.

На місце прибув 76-річний фельдшер екстреної медичної допомоги, якого викликав водій. Медик намагався допомогти чоловіку та не становив загрози для правоохоронців.

Попри це, слідство встановило, що поліцейський без попередження кілька разів розпилив літньому фельдшеру в обличчя сльозогінний газ. Коли потерпілий відійшов і намагався промити очі водою, правоохоронець кинув у нього газовий балончик, ударив ногою та двічі вдарив гумовим кийком по руці й нозі.

Унаслідок цих дій 76-річний медик отримав легкі тілесні ушкодження, зокрема травми очей і набряк повіки.