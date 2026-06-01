Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Сили оборони збили на Чернігівщині за місяць рекордну кількість дронів, – Чаус

Водночас Сили оборони наростили щільність ППО, заявив очільник ОВА.

Російський дрон
Фото: ГУР МО

Російська армія значно наростила кількість ударів по Чернігівській області за останній місяць. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У травні Сили оборони збили 1390 ударних безпілотників у небі над Чернігівщиною. 

Ще понад 250 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ. 

“Це рекордна кількість збитих дронів порівняно з будь-яким попереднім місяцем”, – зазначив Чаус.

Він додав, що відповідно Сили оборони наростили щільність ППО. “Дякую керівництву країни і нашим оборонцям”, – підкреслив очільник адміністрації.

