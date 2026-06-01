​Вночі зафіксували влучання 27 російських дронів у 18 місцях

ППО знешкодила 228 безпілотників.

У ніч на 1 червня російські війська атакували Україну 265 безпілотниками. ППО знешкодила 228 із них. Зафіксували влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях. У ще 12 місцях впали уламки. 

Про це повідомили Повітряні сили України.  

Ворог запускав безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Гвардійське на ТОТ АР Крим. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. 

