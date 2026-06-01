​Росія втратила вчора понад 1400 солдатів

Упродовж доби армія РФ втратила 1410 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовні машини, 50 артилерійських систем, РСЗВ, 9 НРК, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб
- танків – 11 966 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од.
- артилерійських систем – 43 037 (+50) од.
- РСЗВ – 1 820 (+1) од.
- засоби ППО – 1 399 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.
- спеціальна техніка – 4 239 (+5) од.
Дані уточнюються.