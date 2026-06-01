​Росія втратила вчора понад 1400 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.2026 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1410 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовні машини, 50 артилерійських систем, РСЗВ, 9 НРК, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 365 470 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies