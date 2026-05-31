Головне за неділю, 31 травня: майже 230 боєзіткнень, знищення "Нової пошти" у Дніпрі, удари по логістиці ворога

Бойові дії на Донеччині, 229 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1558-й день повномасштабної війни.

РФ вдарили по відділенню Нової пошти у Дніпрі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 травня на фронті від початку доби відбулося 229 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак, на Гуляйпільському - 29.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 травня – в новині.

Реклама

Унаслідок удару російської ракети по Дніпру повністю знищено відділення Нової пошти. Будівля згоріла вщент, на щастя, працівники не постраждали.

"Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання", – заявив поштовий оператор. "Нова пошта" уже задіяла резервні схеми та перебудувала логістику. Там зазначають, що затримки доставки вантажів не очікують.

Компанія обіцяє компенсувати клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

Бійці Батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади провели масштабну операцію на тимчасово окупованій території Луганської області, завдавши ударів по логістиці російських військ, складах боєприпасів та бронетехніці противника.

Під час операції українські оператори безпілотників змогли уразити цілі в районі пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією. Відстань до цього району становить понад 205 кілометрів углиб території, яка перебуває під контролем окупаційних військ, повідомили у Третьому армійському корпусі.

За словами військових, удари були спрямовані по логістичних маршрутах, які використовуються для постачання російських підрозділів на Луганщині та Східній Слобожанщині.

Докладніше – в новині.

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, - це російський дрон типу "Герань-2".

Реклама

Про це повідомив у соцмережі Х президент Румунії Нікушор Дан із посиланням на результати технічного розслідування.

Дан наголосив, що влучання безпілотника у житловий будинок, внаслідок якого постраждали люди та було завдано матеріальної шкоди, є серйозним інцидентом. "Єдиною відповідальною стороною є Росія", – заявив він.

Президент Румунії додав, що результати розслідування будуть передані союзникам, а також відповідним структурам НАТО та Європейського Союзу. Бухарест не ігноруватиме жодних інцидентів, які загрожують безпеці громадян, національній безпеці або суверенітету держави.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!