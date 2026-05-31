На фронті відбулося 229 боєзіткнень, на Покровському напрямку ворок здійснив 40 атак

Від початку цієї доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За сьогодні противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 174 керовані авіабомби. Крім того, для ураження наших позицій та мирних населених пунктів загарбники залучили 4452 дрони-камікадзе й здійснили 2213 обстрілів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом дня відбулося вісім бойових зіткнень. Противник здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти десять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Лимана, Ветеринарного, Колодязного та Стариці.

На Куп’янському напрямку загарбники тричі йшли в атаку, намагаючись потиснути наші підрозділи в районах Шийківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили сім спроб ворога просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного. Ще чотири бойові зіткнення тривають і досі.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно звели нанівець чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки. Одне бойове зіткнення тут усе ще триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій з боку окупаційних військ не зафіксовано.

Сили оборони успішно відбили 10 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог провів 40 атак. Окупанти намагалися прорватися в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 38 окупантів, ще 17 - поранено. Наші воїни знищили одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено три автомобілі, одну гармату й один пункт управління безпілотниками. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 183 ворожі безпілотники різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє тактичне положення, атакуючи в районі Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 29 атак окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного та Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.