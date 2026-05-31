​Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 9 поранено

Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

Російські війська протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіаційною бомбою. В результаті ворожих атак загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під ворожим ударом, окрім Дніпра, опинилися Покровська та Васильківська громади Синельниківського району. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі.

У Синельниківському районі постраждали п'ятеро людей. Жінок віком 73, 79 та 85 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Томаківську громади. Там пошкоджено об'єкти інфраструктури, школу, багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю, автозаправну станцію та автомобілі.

Загинула 50-річна жінка. Поранені четверо людей. Чоловіки 50 та 67 років у важкому стані. Жінки 48 і 78 років на амбулаторному лікуванні. 

