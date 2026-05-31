Росіяни атакували підприємство на Рівненщині

Російські війська другий день поспіль атакують дронами-камікадзе типу "Шахед" Рівненську область. Вранці у неділю, 31 травня, у Рівненській області пролунали вибухи. Відомо про атаку ворожих дронів по підприємству.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Відомо, що росіяни завдали удару по непрацюючому підприємству.

За попередніми даними, люди не постраждали. На місці "прильотів" працюють рятувальники та правоохоронці.