Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Житомирщині

Упродовж минулої доби російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури і промисловості на Житомирщині.
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня", – ідеться у повідомленні.
Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідували рятувальники. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів.
Триває усунення наслідків ворожих ударів.
- На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік та згоріли вантажівки. Ворог завдав дронового удару по одному з підприємств.