Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Житомирщині

Упродовж минулої доби російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури і промисловості на Житомирщині.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня", – ідеться у повідомленні.

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідували рятувальники. Робота спеціальних служб ускладнювалася через постійний ризик повторних ударів.

Триває усунення наслідків ворожих ударів.