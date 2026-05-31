Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Зеленський: Україна отримала від Німеччини нову пускову установку IRIS-T

Цього тижня РФ випустила по Україні  понад 2300 ударних дронів, майже 1560 КАБів та 108 ракет.

ЗРК NOMADS запускає ракету IRIS-T.
Фото: Norwegian Defence Materiel Agency

Росія продовжує терор українських міст. За цей тиждень окупанти запустили понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше", – наголошує Президент. 

Вчора Україна отримала від німецьких партненрів нову пускову установку IRIS-T. "Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", – додає глава держави. 

Також Президент відзначив домовленості України зі Швецією пра посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. 

"Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", – зазначає Зеленський.

Глава держави наголошує: "сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною".

