Росія продовжує терор українських міст. За цей тиждень окупанти запустили понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше", – наголошує Президент.

Вчора Україна отримала від німецьких партненрів нову пускову установку IRIS-T. "Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", – додає глава держави.

Також Президент відзначив домовленості України зі Швецією пра посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen.

"Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", – зазначає Зеленський.

Глава держави наголошує: "сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною".