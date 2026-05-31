Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Минулої доби на Донеччині через атаки РФ дві людини загинули, четверо поранені (доповнено)

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинула 4091 людина.

За минулу добу на Донеччині внаслідок російських атак загинули двоє цивільних, ще четверо – поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 30 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Лозовому і Мировому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через російські атаки загинула 4091 людина, поранені 9532

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

З лінії фронту евакуйовано 359 людей, у тому числі 30 дітей. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Покровський район. У Мировому Білозерської громади поранено людину.

Краматорський район. У Лозовому Лиманської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Святогірській громаді зруйновано автомобіль. У Миколаївці пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку та адмінбудівлю, у Райгородку — приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, торгові павільйони, пошта, будівля АЗС, газогін і автомобіль.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

