На Херсонщині російські військові били по соціальній інфраструктурі

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакували цивільне населенні та інфраструктуру Херсонщини. Є постраждалий.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Зимівник, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Широка Балка, Надіївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Раківка, Новорайськ, Тараса Шевченка, Червоне, Урожайне, Шевченківка, Вірівка, Високе, Дудчани, Золота Балка, Львове, Милове, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські війська били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.