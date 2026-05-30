Війна

Ворожий дрон влучив у газопровід у середмісті Херсона, є поранені

До лікарні госпіталізували також двох людей. Вони зазнали поранень через удар у Дніпровському районі.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Російська армія продовжує атакувати місто Херсон безпіотниками. Унаслідок вчорашніх вечірніх ударів постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляють Херсонські МВА та ОВА.

"29 травня близько 23:00 ворожий безпілотник влучив у газопровід у середмісті. Внаслідок удару травм зазнали двоє чоловіків віком 76 та 64 роки, а також 55-річна жінка", – ідеться у повідомленні МВА.

У всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Після надання необхідної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування.

Також до лікарні доставили двох людей, у квартиру яких учора ввечері влучив російський дрон у Дніпровському районі Херсона.

У 71-річного чоловіка та 70-річної жінки діагностували вибухові травми, контузії та поранення кінцівок. Постраждалим призначили амбулаторне лікування.

