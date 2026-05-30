Ворожий дрон влучив у газопровід у середмісті Херсона, є поранені

Російська армія продовжує атакувати місто Херсон безпіотниками. Унаслідок вчорашніх вечірніх ударів постраждали п'ятеро цивільних.

Про це повідомляють Херсонські МВА та ОВА.

"29 травня близько 23:00 ворожий безпілотник влучив у газопровід у середмісті. Внаслідок удару травм зазнали двоє чоловіків віком 76 та 64 роки, а також 55-річна жінка", – ідеться у повідомленні МВА.

У всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Після надання необхідної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування.

Також до лікарні доставили двох людей, у квартиру яких учора ввечері влучив російський дрон у Дніпровському районі Херсона.

У 71-річного чоловіка та 70-річної жінки діагностували вибухові травми, контузії та поранення кінцівок. Постраждалим призначили амбулаторне лікування.