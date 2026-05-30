Суспільство / Війна

Росіяни атакували інфраструктуру Дніпропетровщини

Зафіксовані пошкодження.

обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж ночі російські війська 15 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Зеленодольській громаді Криворізького району виникли пожежі. Пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Побиті сонячні панелі. 

У Павлоградському районі під обстрілом опинилася Троїцька громада.

На Синельниківщині потерпала Петропавлівська громада. Понівечене підприємство.

Люди не постраждали.

  • Учора росіяни майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Шестеро цивільних поранені.
