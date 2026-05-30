Росіяни атакували інфраструктуру Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська 15 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
У Зеленодольській громаді Криворізького району виникли пожежі. Пошкоджена інфраструктура.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Побиті сонячні панелі.
У Павлоградському районі під обстрілом опинилася Троїцька громада.
На Синельниківщині потерпала Петропавлівська громада. Понівечене підприємство.
Люди не постраждали.
- Учора росіяни майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Шестеро цивільних поранені.