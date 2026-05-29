Гідрометцентр: на вихідних в Україні очікуються короткочасні дощі та місцями грози

На вихідних в більшості областей України прогнозують короткочасні дощі. В суботу, 30 травня на півдні та сході країни місцями грози. Температура повітря вночі 4-11°; вдень 12-19°, на Закарпатті, у понеділок в Україні 18-24°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"В суботу очікуються короткочасні дощі, у південних та східних областях вдень місцями грози; вночі на Закарпатті та сході країни без опадів", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°; на заході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.

На Київщині та в Києві короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9°, вдень 14-16°.