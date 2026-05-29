Підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій уразили два російські ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

Підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій уразили російські ЗРК Тор–М2 біля окупованих Бердянського та Мелітополя на Запоріжжі.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
"Підрозділи Middle-strike ССО уразили два зенітних ракетних комплекси Тор–М2. В один з них безпілотники ССО поцілили, коли його тягачем перевозили трасою М-14 біля окупованого Бердянського на Запоріжжі у ніч проти 29 травня", – ідеться у повідомленні.
Ворог використовує трасу М-14 як сухопутний коридор з Росії до Криму маршрутом Таганрог-Джанкой півднем окупованих Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Село Бердянське розташоване між Маріуполем та Бердянськом за понад 150 км від лінії бойового зіткнення.
Другий ЗРК Тор-М2 уражено раніше неподалік окупованого Мелітополя.
ЗРК Тор-М2 з боєкомплектом до 16 ракет прикриває ворожі підрозділи та військові об’єкти на окупованих територіях України.
Як система протиповітряної та протиракетної оборони малої дальності Тор-М2 здатний збивати літаки тактичної авіації, гелікоптери, дрони та крилаті ракети.