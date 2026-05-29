Організатор змови планував розділити гроші між собою та залученими службовими особами ДПСУ.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему, до якої причетні посадовець Державної прикордонної служби і власник приватної компанії з виробництва безпілотників.

Як повідомила пресслужба Бюро, фігуранти намагалися отримати хабар за безперешкодне підписання контракту на постачання БпЛА.

Історія розпочалася торік у серпні, коли одна з військових частин ДПСУ ініціювала процедуру закупівлі великої партії безпілотних авіаційних комплексів. До переговорного процесу долучилося приватне товариство, яке висловило готовність поставити техніку за 825 мільйонів гривень.

Під час тендерних процедур на директора товариства вийшов власник іншої фірми-конкурента, яка також виготовляє дрони. Посилаючись на нібито існуючі кулуарні домовленості з керівництвом Адміністрації ДПСУ, він наполегливо просив не знижувати стартову ціну контрактних безпілотників, оскільки переможцем закупівлі, за його планом, мала стати саме його компанія. Попри цей тиск директор товариства вирішив діяти прозоро і подав оновлену комерційну пропозицію із суттєво зниженою вартістю дронів, що й дозволило його підприємству офіційно виграти тендер.

Усвідомивши, що початковий задум із отриманням підряду провалився, власник компанії-конкурентки вступив у змову з посадовцями прикордонної служби. Разом вони почали вимагати від законного переможця закупівлі хабар у розмірі 1 мільйона доларів. Зловмисник пояснив бізнесмену, що без цієї суми укладення фінального договору та подальше приймання техніки військовими натрапить на серйозні проблеми.

Отриманий мільйон доларів організатор змови планував розділити між собою та залученими службовими особами ДПСУ. Щоб остаточно залякати директора компанії-переможця і змусити його заплатити гроші, фігуранти організували для нього телефонну розмову безпосередньо з представником прикордонного відомства. Під час цього дзвінка посадовець підтвердив, що всі вимоги щодо передачі мільйона доларів є абсолютно реальними та повністю погоджені з Адміністрацією ДПСУ. Наразі обом організаторам схеми оголосили про підозри, слідчі дії тривають.

ДПСУ заявила, що співпрацює зі слідством щодо з’ясування обставин можливих порушень під час закупівлі БпЛА.

"...Процедура закупівлі була законною, переможця визначили за найнижчою ціновою пропозицією, а сам військовослужбовець не впливав на тендер. ДПСУ сприяє слідству та надає всю необхідну інформацію", - наголосила пресслужба відомства.