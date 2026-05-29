Сирський: ворог продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ та вийти за межі Покровської агломерації

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію у Слов’янсько-Краматорській агломерації та розповів про результати Middle Strike на фронті.

Про це головком написав у Facebook.

"Чергова робоча поїздка до бойових бригад у Донецькій області. Слов’янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту. Це напрямок зосередження основних зусиль противника і він не полишає спроби прорвати оборону та вийти за межі Покровської агломерації", – зазначає Головнокомандувач.

За словами генерала Сирського, ворожа армія робить ставку на малі піхотні групи, застосовує тактику просочування поодиноких військовослужбовців та їх накопичення у міжпозиційному просторі. Однак, попри всі намагання, російським загарбникам не вдається досягти намічених москвою цілей.

"Є багато ділянок де ми маємо змогу нарощувати власні активні дії та диктувати ворогу свої умови. Там агресор зазнає великих втрат і намагається сам утримати певні ділянки місцевості для недопущення просування наших військ.

Це стає можливим завдяки стійкості наших воїнів, грамотному плануванню, якісній підготовці військовослужбовців до виконання бойових завдань та вмілому застосуванню зброї", – підкреслює Олександр Сирський.

На фронті також вже є результати по Middle Strike – створення об’єднаних центрів, поліпшення взаємодії різних складових Сил оборони, розгортання додаткових підрозділів у корпусах тощо.

Сили оборони України нищать ворожу логістику, більшу кількість особового складу та техніки росіян, їхні пункти управління, місця запуску БпЛА та перебування ворожих операторів, системи ППО, РЕБ і РЕР.

Головком зустрівся із керівниками органів військового управління, командирами з’єднань та підрозділів Сил оборони, що безпосередньо виконують бойові завдання в секторі. Заслухав детальні доповіді про поточну обстановку.

Також обговорили питання щодо організації оборони та наших активних дій. Вислухав та підтримав слушні пропозиції командирів.

Спланували подальші кроки для підвищення результативності вогневого ураження – як БпЛА, так і артилерії, покращення взаємодії наших частин та логістики.

"На місці вирішено низку питань, пов’язаних із забезпеченням потреб наших частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. Віддав для цього необхідні розпорядження", – додає він.