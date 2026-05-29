На Херсонщині затримали відеооператора, який створював контент для окупаційної ТРК

У Херсонській області затримали 52-річного відеооператора, який добровільно погодився створювати контент для окупаційної ТРК.

Про це повідомили у Нацполіції.

Затриманим є 52-річний житель обласного центру. Після захоплення області росіянами працівник одного з херсонських телеканалів із ідеологічних мотивів добровільно погодився співпрацювати з окупаційною владою. У липні 2022 року він влаштувався на аналогічну посаду до незаконно створеного окупаційною адміністрацією «государствєнного унітарного прєдпріятія «хєрсонская областная тєлєрадіокомпанія «таврія»» та створював медіаконтент.

Зокрема він знімав постановочні сюжети, інтерв’ю з представниками окупаційних органів та «лідерами думок», які публічно підтримували збройну агресію Росії проти України. Також він виїжджав на локації, щоб фіксувати наслідкт бойових дій із викривленим поданням інформації на користь РФ.

Він забезпечував візуальний супровід дезінформаційних матеріалів, які створювали хибне враження про «налагодження мирного життя» та «підтримку місцевим населенням» дій окупантів. За завданням «керівництва ТРК» він підготував кілька фото- та відео- репортажів із публічних заходів. Серед них – «торжествєнноє откритіє мєдіашколи», «одін народ. одно будущеє», заходу, присвяченого «дню солідарности в борьбє с тєррорізмом», який окупанти провели 03 вересня 2022 року на території парку Слави в Херсоні.

Відзняті фігурантом відеоматеріали в подальшому висвітлювались не тільки в ефірі вказаної «трк «таврія», а й в інших окупаційних медіа-ресурсах.

Слідчі кваліфікували антиукраїнську діяльність «відеооператора» як пособництво у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, її окупаційної адміністрації, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації, та збройних формувань. Під час проведення обшуку вдома у чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, відеокамеру та технічні носії інформації, а його самого затримали в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, а саме злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 6 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Також суддя підтримав клопотання слідства та обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.