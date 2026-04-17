У Херсоні викрили родину колаборантів: трьох підозрюваних взяли під варту

У Херсоні правоохоронці викрили родину, яка під час окупації міста працювала в незаконних органах влади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва обласної прокуратури подружжю та їхньому сину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, влітку 2022 року вони добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та обійняли керівні "посади" у створеному росіянами "департаменті агропромислового комплексу Херсонської області". Згодом цей орган реорганізували у "Міністерство сільського господарства та рибальства", де всі троє зберегли керівні "посади" та забезпечували його роботу за різними напрямами.

Зокрема, один із підозрюваних займався питаннями меліорації, брав участь у нарадах і впроваджував російське законодавство. Інша - відповідала за кадрову політику та дисципліну, третій - організовував господарську діяльність установи.

Після звільнення Херсона родина залишалася в місті, де згодом їх викрили правоохоронці.

Як повідомлялося, нещодавно більше 400 засуджених колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії.