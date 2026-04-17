Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Херсоні викрили родину колаборантів: трьох підозрюваних взяли під варту

Влітку 2022 року вони добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та обійняли керівні "посади" в так званому "міністерстві сільського господарства та рибальства".

Фото: Офіс генпрокурора

У Херсоні правоохоронці викрили родину, яка під час окупації міста працювала в незаконних органах влади. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва обласної прокуратури подружжю та їхньому сину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, влітку 2022 року вони добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та обійняли керівні "посади" у створеному росіянами "департаменті агропромислового комплексу Херсонської області". Згодом цей орган реорганізували у "Міністерство сільського господарства та рибальства", де всі троє зберегли керівні "посади" та забезпечували його роботу за різними напрямами.

Зокрема, один із підозрюваних займався питаннями меліорації, брав участь у нарадах і впроваджував російське законодавство. Інша - відповідала за кадрову політику та дисципліну, третій - організовував господарську діяльність установи.

Після звільнення Херсона родина залишалася в місті, де згодом їх викрили правоохоронці.

Як повідомлялося, нещодавно більше 400 засуджених колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії. 

Читайте також
