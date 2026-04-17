Сибіга заявив, що РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць, передає “Інтерфакс-Україна”.

"За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Водночас міністр зазначив, що станом на сьогодні українська ППО знищує до 90% повітряних об’єктів під час атак.