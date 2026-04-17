Сибіга заявив, що РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць

Він посилається на дані української розвідки. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ готується до масованих атак по Україні сім разів на місяць, передає “Інтерфакс-Україна”.

"За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Водночас міністр зазначив, що станом на сьогодні українська ППО знищує до 90% повітряних об’єктів під час атак.

  • Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня. Для цього ворог, зокрема, перекидає до 20 тисяч військових зі стратегічного резерву. Водночас посилення ракетно-дронових атак є частиною ширшої стратегії РФ з підготовки до нового наступу.
