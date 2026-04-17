Нічна повітряна атака , 132 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, пожежі в Дунайському біосферному заповіднику.

Одеська область вночі 17 квітня знову зазнала масованої атаки. Внаслідок ударів безпілотниками постраждала портова, транспортна та житлова інфраструктура, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

На території Дунайського біосферного заповіднику та інших локаціях спалахнули пожежі.

“Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – сказав Кіпер.

Адміністрація морських портів України повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено порт на Дунаї і залізнична інфраструктура.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 132 бої.

Найбільше боїв вчора фіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1000 солдатів, 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 114 артилерійських систем, РСЗВ та 2 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 316 070 осіб.

У ніч на 17 квітня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками по Чернігову та околицям. Під прицілом ворога були об'єкти критичної інфраструктури.

За повідомленням голови Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, на місці влучань виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Чернігівське обленерго попередило про відключення електропостачання для шести тисяч абонентів у Чернігові через пошкодження об'єктів енергетики у Чернігівському районі.

Троє чоловіків поранені внаслідок ворожої атаки на Дніпро і область.

Ворог бив по Дніпровському й Нікопольському районах.

У ніч на 17 квітня Росія атакувала українців однією балістичною ракетою Іскандер-М із території Криму та 172 ударними дронами.

Безпілотниками били також з Криму, а ще російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, повідомили Повітряні сили.

Станом на 08:00, за попередньою інформацією, ППО збила або подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях”, – розповіли військові.

Один російський дрон порушив повітряний простір Румунії під час атаки проти Одеської області. Загалом у прикордонні було два дрони.

У повіті Тульча оголошували повітряну тривогу. Міністерство оборони Румунії повідомило, що радіолокаційний контакт із безпілотником втратили за 16 кв на південний схід віл Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.

Це не перший випадок порушення повітряного простору Румунії, члена НАТО, дронами Росії під час атак проти українців.

Папа Римський Лев XIV під час візиту до Камеруну зробив чергову критичну заяву щодо світових лідерів, яких звинуватив у мільярдних витратах на війни замість того, що йшло б на благо людства.

Як пише Sky News, понтифік заявив, що "жменька тиранів розорюють світ", а "майстри війни прикидаються, що не розуміють, як на знищення іноді йдуть секунди, а на відновлення часом не вистачає цілого життя".

Перший папа-американець дорікнув тим, хто "ігнорує факт витрачання мільярдів доларів на вбивства і спустошення, коли ресурси на лікування та освіту неможливо знайти".

Лев XIV не назвав жодного імені, проте, ймовірно, серед інших йшлося про Дональда Трампа, який відкрито конфліктує з очільником Римо-католицької церкви через його ставлення до війни проти Ірану.

