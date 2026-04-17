Уночі Сили оборони атакували ворожі склади і пункти в Росії та на окупованій території

У ніч на 17 квітня Сили оборони атакували ворожі об’єкти в Росії та на окупованій території. Вони вдарили по пунктах управління, складах боєприпасів і ремонтних базах.

Генштаб у Facebook повідомив про ураження командно-спостережного пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пунктів управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл. Росія), Успенівка та Зелене Запорізької області. Також вдарили по базі з ремонту і обслуговування озброєння і військової техніки в Клинкиному (Донецька область), логістичний хаб у Мангуші (так само) і складу зберігання катерів в Чорноморську (Крим).

“Серед іншого наші воїни били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької) та Довжанськ (ТОТ Луганської області)”, – йдеться у повідомленні.

Також вражено склад МТЗ і палива біля Сабаківки і Ровеньок.

Генштаб уточнив і результати попередніх уражень: