​Запах пороху та баварської сталі

Чуєте цей запах? Це не просто свіжа преса та кава, це запах того, як амбітний проєкт “Небесний щит” (ESSI) перетворюється з величезних стосів паперу на реальний сучасний купол ППО над Європою.

Фото: new-facts.eu Ракети GEM-T

Американська компанія Raytheon (RTX) щойно виставила рахунок на 3,7 мільярда доларів. Йдеться про виробництво для України ракет Patriot GEM-T. Комерційні контракти зазвичай пріоритетніші за міжурядові (FMS), бо Україна платить “живими” грошима, нехай і за рахунок фінансової допомоги, неважливо.

Раніше завод у Шробенгаузені (Баварія) був просто великою солідною майстернею. Там десятиліттями перевіряли терміни придатності ракет, змінювали старе паливо в двигунах, копирсалися в мізках ракет і робили поточний ремонт для Бундесверу. Тихе, розмірене життя німецького тилу. Але світ змінився. Тепер це повноцінний виробничий хаб COMLOG – спільне підприємство Raytheon та європейської MBDA. Це перша в світі лінія повного циклу збирання ракет GEM-T за межами Сполучених Штатів. Вони додали нові випробувальні стенди та лінії збірки ГСН (голівок самонаведення). Це “мізки” ракети, які раніше робили тільки в США. Тепер роблять й німці.

Логіка Пентагону та НАТО проста: тягати ракети вагою під тонну через Атлантику на С-17 Globemaster – це довго, логістично складно і, чесно кажучи, досить неефективно в умовах великої війни. Тепер їх виготовлятимуть у самому серці Європи, за кілька годин їзди від кордонів Альянсу. Це і є та сама “стійкість ланцюжків постачання”, про яку так люблять говорити в Брюсселі. Це незалежність від того, куди подують політичні вітри в Аризоні чи хто займе крісло в Овальному кабінеті. На сьогодні у заводу “беклог” (черга замовлень) мінімум на 2000 ракет: тисяча для країн НАТО і тисяча – ексклюзивно для України. Завантаження потужностей на роки вперед у режимі 24/7.

Фото: Bundeswehr Пуск GEM-T з ЗРК Patriot

Хребет “Небесного щита”

Patriot – це “важкий”, неповороткий, але неймовірно ефективний хребет європейської протиповітряної безпеки. План ESSI до 2030 року – розгорнути по всій Європі єдину мережу з 35-45 батарей. Основні гравці вже не просто в грі, вони багато інвестували в це. Німеччина шаленими темпами докуповує новітні версії, Польща реалізує програму “Вісла” з радарами LTAMDS, які бачать на 360 градусів замість старих “сліпуватих” 120-градусних секторів. Румунія вже виставила свої сім одиниць на бойове чергування.

Навіть традиційні нейтрали – швейцарці та австрійці – раптово “прозріли”. Вони вже стоять у черзі за своїми дивізіонами, хоча їхні замовлення поки що ввічливо відклали на користь України, бо в нас фронт, а в них – альпійські краєвиди. Нідерланди, Швеція, Греція та Іспанія додають ще близько 15-18 батарей.

Суть системи IBCS (Integrated Battle Command System) полягає в тому, що кордонів більше немає. Польський радар бачить пуск, дані миттєво обробляються штучним інтелектом, а ракета з німецької, чеської чи шведської батареї вражає ціль. Це єдина цифрова екосистема. Члени Euroforces, які наразі не мають прямих викликів з повітря, можуть посилювати загальний купол із глибини, створюючи ешелоновану оборону, де кожна пускова – це вузол глобальної мережі. В перспективі на десяток батарей України також знайдеться місце.

Для нас цей контракт на 3,7 мільярда – це квиток у вищу лігу. Близько 1000 ракет GEM-T. Для порівняння: це сумарне півторарічне виробництво всієї малої балістики РФ у їхні “золоті” часи. Поки ми купуємо системну оборону 21 століття, Москва намагається імпровізувати. Ми бачимо, як вони приварюють ракети “повітря-повітря” Р-77 до кузовів вантажівок, створюючи паліативні “франкенштейн-ППО”. Коли професійна техніка вибита, в хід йде самопал і надія на російське “авось”. Як у Москві натужно намагались сміятися з наших західних “франкенсемів” – що тепер скажете?

Фото: militarnyi.com Пускова установка невідомого російського ЗРК з ракетами Р-77-1.

Харків та Миколаїв передають “привіт” сотням ракет С-300, які росіяни від безвиході та дефіциту балістики “викашляли” по наземних цілях. Це і є агонія колись «другої армії світу» – стріляти зенітними ракетами по житлових будинках, бо нормальні ракети – дефіцит.

Робоча конячка проти диктаторського заліза

Чому саме GEM-T (Guidance Enhanced Missile)? Бо це ідеальний серійний кілер для “Іскандерів” та їхніх північнокорейських копій KN-23. Це не дорога і дефіцитна PAC-3 MSE за 6 мільйонів, яка працює за принципом hit-to-kill (метал об метал). GEM-T – це робоча конячка з потужним осколково-фугасним зарядом. Вона ідеально “злизує” з неба авіацію на дальності до 160 км, крилаті ракети і, головне, бере тактичну “малу” балістику, перебиваючи рулі або детонуючи хмарами вольфрамових елементів.

Ціна питання адекватна – від 3,5 до 4,5 мільйонів за штуку з повним “фаршем”: сервіс, навчання екіпажів, запасні блоки. Це прямі інвестиції в німецьку промисловість і американський хай-тек. Акції оборонки злітають, виробництво засобів ППО стає найбільш прибутковим і стабільним бізнесом десятиліття.

Війна Росії проти України стала найкращим у світі полігоном і рекламним майданчиком для західної ПРО. Наступна зупинка для локалізації – Японія. Заводи Mitsubishi Heavy Industries вже готують цехи. Глобальний західний ВПК розкручує маховик, який росіяни не зупинять своїми іржавими верстатами 1960-х років.

Фото: hartpunkt / Lars Hoffmann

Перехід до системного планування

Вердикт простий і цинічний: 1000 ракет – це здатність тримати залізобетонний купол над нашими містами та критичною енергетикою мінімум рік при найжорсткіших обстрілах. Це залізна гарантія того, що пускові установки не стоятимуть порожніми декораціями. Ми переходимо від формату відчайдушного “вижити сьогодні” до формату системного закриття неба на замок. Коли тил в ЄС виробляє для нас досить серйозні серійні партії, ми отримуємо можливість перехоплювати майже весь арсенал величезної диктатури.

Росія може мобілізувати ще мільйон “мобіків”, але вона не може мобілізувати мікросхеми та високоточні верстати. Кожен пуск росіян з часом стикатиметься з математично вивіреною відповіддю баварського заводу, запасів країн ЄС та американських потужностей.

Світ стискається. Глобалізація в обороні – це єдиний шлях протистояти осі, яка також обмінюється технологіями та ракетами. Але сумарний ВВП на Заході в десятки разів вищий, а технологіях – не просто перевага, а прірва. Між конвеєром у Шробенгаузені та розбитим цехом у Воткінську лежить ціла епоха.