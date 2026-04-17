СБУ та СБС знищили російські ешелони з пальним під Луганськом

По ворожих об’єктах завдали високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії “Fire Point”.

СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії “Fire Point”.

Унаслідок ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

