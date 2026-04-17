Суспільство / Війна

Росія атакувала дроном підрозділ ДСНС на Сумщині

Люди не постраждали. 

наслідки російського удару
Фото: ДСНС

Вчора 16 квітня, російські війська дроном атакували підрозділ Державної служби із надзвичайних ситуацій у Сумській області. 

Про це написала пресслужба ДСНС

"Пізно ввечері 16 квітня росія здійснила чергову цинічну атаку. Ворожий БПЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ", – розповіли там. 

Частково пошкоджено будівлю. 

На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому люди не постраждали.

  • Росіяни регулярно атакують підрозділи рятувальників, і застосовують тактику повторних ударів.
  • Наприклад, наприкінці березня окупанти знищили пожежне депо на Сумщині. Після першої атаки вже орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару.
﻿
