Росія атакувала дроном підрозділ ДСНС на Сумщині

Люди не постраждали.

Вчора 16 квітня, російські війська дроном атакували підрозділ Державної служби із надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Про це написала пресслужба ДСНС.

"Пізно ввечері 16 квітня росія здійснила чергову цинічну атаку. Ворожий БПЛА влучив в пожежно-рятувальний підрозділ", – розповіли там.

Частково пошкоджено будівлю.

На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому люди не постраждали.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на підозділ ДСНС на Сумщині