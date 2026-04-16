Головне за четвер, 16 квітня: 100 боєзіткнень, вибухи у нафтотерміналі порту Туапсе, теракт у школі в Чопі

Бойові дії на Донеччині, 100 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зміна запобіжного заходу Шуфричу. Яким запам’ятається 1513-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 квітня відбулося 100 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак.

СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.

Спецслужба встановила, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Коли цілі підтвердили і передали координати підрозділам Сил безпілотних систем, відбулася атака на ці об’єкти/ Застосували при цьому дрони FP-2 компанії «Fire Point».

«У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт», - додала СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ) вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).

Про це повідомляє Лівий берег з посиланням на поінформовано джерело в СБУ.

Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії «Роснефть».

Унаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

Російська армія атакувала сьогодні центральну частину Харкова, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовано влучання російського безпілотника в Київському районі. У ДСНС пізніше поінформували, що російський БпЛА влучив в офісну будівлю. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Суд змінив народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу запобіжний захід і відпустив його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

"Офіс Генпрокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу та наполягав на продовженні тримання під вартою", – йдеться в офіційному коментарі.

На судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема - державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі в Чопі на Закарпатті як терористичний акт.

15-річний учень відкрив стрілянину у навчальному закладі в місті Чоп і поранив однокласника. Попередньо встановлено, що підліток виконував вказівки невідомих із месенджера, які погрожували нашкодити його близьким.

Як повідомили правоохоронці, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

