Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Зеленський: Системи ППО знищують 90% ворожих цілей

Однак є проблема з ракетами до цих систем, наголосив глава держави.

робота ППО
Фото: Генгштаб

Системи протиповітряної оборони знищують понад 90% ворожих цілей.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

«У нас є перехоплювачі, у нас є F-16. У нас є інші системи, такі як Patriot, IRIS-T, NASAMS. Ми знищуємо все, наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети. і більш ніж 600 дронів, які у нас були. Не все, але дуже великий відсоток», - сказав Зеленський.

Президент поскаржився, що при цьому є проблема із дефіцитом протибалістичних ракет. Про це говорили на зустрічі з Єттеном.

«Нідерланди вже нам допомогли не один раз із цими ракетами, але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістикою», - додав Зеленський.

  • Нещодавно на зустрічі з журналістами Зеленський повідомив, що постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot триває і Україна вже отримала нову партію.
  • До речі, наша держава збирається додати до документу про гарантії безпеки ті засоби ППО, які продемонстрували ефективність під час війни на Близькому Сході.
  • Тим часом Німеччина заявила, що надає Україні ракети для ППО, IRIS-T і 300 млн євро на далекобійні дрони.
﻿
