Зеленський: Системи ППО знищують 90% ворожих цілей

Системи протиповітряної оборони знищують понад 90% ворожих цілей.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
«У нас є перехоплювачі, у нас є F-16. У нас є інші системи, такі як Patriot, IRIS-T, NASAMS. Ми знищуємо все, наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети. і більш ніж 600 дронів, які у нас були. Не все, але дуже великий відсоток», - сказав Зеленський.
Президент поскаржився, що при цьому є проблема із дефіцитом протибалістичних ракет. Про це говорили на зустрічі з Єттеном.
«Нідерланди вже нам допомогли не один раз із цими ракетами, але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістикою», - додав Зеленський.
