ГоловнаСуспільствоВійна

Рада церков про обстріли: Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців

Не може бути строку давності для міжнародного засудження злочинів Росії проти людяності, вчинених в Україні.

Храм Різдва Богородиці ПЦУ в Херсоні (ілюстративне фото)
Фото: надано авторкою

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій наголошує, що не може бути строку давності для міжнародного засудження злочинів Росії проти людяності, вчинених в Україні.

Про це повідомляється на сайті ВРЦіРО

"Напередодні Великодня і після свята - у найбільш священні та урочисті дні для мільйонів християн - російська держава-терорист постійно обстрілює ракетами і дронами українські міста, житлову і енергетичну інфраструктуру України, цілеспрямовано атакує і руйнує житлові будинки й вбиває мирних людей, у тому числі дітей", - йдеться в повідомленні. 

ВРЦіРО наголошує, що Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців. 

"Віримо, що справедливий Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців і тих, хто їх підтримує. Для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених нею в Україні, також немає і не може бути строку давності. Молимось за людей, які постраждали від російського терору - нехай Бог укріпить і утішить їх. Дякуємо українським захисникам, медикам і рятувальникам за самовіддане служіння!", - йдеться в повідомленні.

"Дякуємо всім і кожному, хто стоїть на стороні добра і хто в цей темний час нових російських терористичних атак солідарний з українським народом й підтримує Україну", - додали у ВРЦіРО. 

14 квітня відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. ВРЦіРО, зокрема, запропонувала встановити в Україні День військового капелана

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies