​Словаччина висунула умови для 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Країна, щоправда, не блокуватиме кредит Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Словаччина готова блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Основною вимогою Братислави є отримання гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає «Європейська правда».

Словаччина вимагає «чіткої, прозорої та перевіреної заяви» про те, що нафтопровід знову запрацює. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що «Дружба» може відновити роботу до кінця квітня після усунення наслідків російських атак, проте словацький прем'єр Роберт Фіцо висловлював сумніви щодо цих термінів.

Водночас уряд Словаччини не планує перешкоджати виділенню Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Бланар зазначив, що позиція нового угорського уряду, який формується після виборів, вказує на готовність Будапешта підтримати цю фінансову допомогу. Міністр також заперечив наміри Словаччини «перехопити естафету» блокування рішень ЄС у Віктора Орбана, назвавши попередні заяви прем'єра Фіцо з цього приводу «перекрученими».

  • У березні Фіцо справді заявив про можливість приєднання до блокування кредиту Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро.
