Франція відпустила нафтовий танкер російського тіньового флоту Deyna після сплати штрафу власником судна

Нафтовий танкер, який у березні взяли на абордаж військово-морські сили Франції, залишив французькі територіальні води після того, як власник судна сплатив штраф, передає Reuters.

Танкер Deyna під прапором Мозамбіку, який президент Франції Макрон назвав частиною російського «тіньового флоту» — мережі суден, що дозволяє Москві експортувати нафту в обхід західних санкцій, — був затриманий 20 березня французькими ВМС за підтримки британських союзників.

Префектура Середземноморського узбережжя Франції та прокуратура Марселя не розкрили суму штрафу, яку сплатила компанія-власник судна.

У березні Макрон, коментуючи затримання судна, заявив, що війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває російська агресія.