В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Франція відпустила нафтовий танкер російського тіньового флоту Deyna після сплати штрафу власником судна

Суму штрафу не розголошують.

Французькі військові затримали судно тіньового флоту, березень 2026
Фото: @EmmanuelMacron

Нафтовий танкер, який у березні взяли на абордаж військово-морські сили Франції, залишив французькі територіальні води після того, як власник судна сплатив штраф, передає Reuters.

Танкер Deyna під прапором Мозамбіку, який президент Франції Макрон назвав частиною російського «тіньового флоту» — мережі суден, що дозволяє Москві експортувати нафту в обхід західних санкцій, — був затриманий 20 березня французькими ВМС за підтримки британських союзників.

Префектура Середземноморського узбережжя Франції та прокуратура Марселя не розкрили суму штрафу, яку сплатила компанія-власник судна.

У березні Макрон, коментуючи затримання судна, заявив, що війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває російська агресія.

