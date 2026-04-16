Трамп знову заявив, що конфлікт з Іраном “дуже близький до завершення”

Американський президент і лідер Пакистану припускають, що новий раунд прямих мирних переговорів між США та Іраном може відбутися незабаром.

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп знову висловив оптимізм щодо потенційної угоди з Іраном, яка б завершила війну, повідомляють CBS News.

Наразі триває двотижневе припинення вогню. 

Трамп заявив Fox News, що конфлікт “дуже близький до завершення”.

Американський президент і лідер Пакистану припускають, що новий раунд прямих мирних переговорів між США та Іраном може відбутися незабаром.

Іранський режим заперечує заяви військових США про “повне припинення морської торгівлі з Іраном”. Тегеран також знову погрожує заблокувати комерційне судноплавство на іншому важливому водному шляху Близького Сходу, якщо американська блокада портів триватиме.

Війна в Ірані продовжує поглиблювати розкол між США та їхніми союзниками по у НАТО, а також між президентом Трампом і лідером католицької церкви. Трамп знову розкритикував Папу Лева за заклик до припинення війни та за відмову НАТО підтримати американо-ізраїльські атаки на Іран.

  • Bloomberg писав, що США та Іран розглядають можливість продовження припинення вогню, яке закінчується у вівторок, ще на два тижні, щоб мати більше часу для переговорів щодо мирної угоди.
  • Декілька днів тому переговори між США та Іраном, які відбулися в Ісламабаді, завершилися без досягнення угоди через розбіжності щодо кількох ключових питань. Зокрема, Тегеран наполягає на своєму праві мати ядерну зброю у майбутньому.
  • Блокада іранських портів триває з понеділка. США сказали, що перешкоджатимуть проходженню усіх кораблів, що прямують звідти або туди. При цьому судна, що не заходили до іранських портів або не мають наміру цього зробити можуть вільно пересуватися.
﻿
