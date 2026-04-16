Трамп знову заявив, що конфлікт з Іраном “дуже близький до завершення”

Американський президент і лідер Пакистану припускають, що новий раунд прямих мирних переговорів між США та Іраном може відбутися незабаром.

Президент США Дональд Трамп знову висловив оптимізм щодо потенційної угоди з Іраном, яка б завершила війну, повідомляють CBS News.

Наразі триває двотижневе припинення вогню.

Трамп заявив Fox News, що конфлікт “дуже близький до завершення”.

Іранський режим заперечує заяви військових США про “повне припинення морської торгівлі з Іраном”. Тегеран також знову погрожує заблокувати комерційне судноплавство на іншому важливому водному шляху Близького Сходу, якщо американська блокада портів триватиме.

Війна в Ірані продовжує поглиблювати розкол між США та їхніми союзниками по у НАТО, а також між президентом Трампом і лідером католицької церкви. Трамп знову розкритикував Папу Лева за заклик до припинення війни та за відмову НАТО підтримати американо-ізраїльські атаки на Іран.