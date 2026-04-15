ГоловнаСвіт

Угорщина почала відведення військ від стратегічних об'єктів після виборів

Орбан розпорядився про посилену охорону 75 стратегічних пунктів.

Угорщина почала відведення військ від стратегічних об'єктів після виборів
Віктор Орбан і угорські солдати під час інспекції захисту газопроводу «Турецький потік»
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Угорщини розпочали процес відведення військових підрозділів, які охороняли об'єкти критичної інфраструктури, пише HVG

Рішення про посилену охорону 75 стратегічних пунктів, серед яких енергетичні об'єкти та підприємства військової промисловості, ухвалив уряд Віктора Орбана за півтора місяця до виборів. Тоді Будапешт аргументував залучення 600 військовослужбовців загрозою атак на енергосистему з боку України та іншими «терористичними ризиками». Окрему увагу приділяли охороні газопроводу «Турецький потік», де нібито готувалися диверсії.

Наразі у Міністерстві оборони Угорщини зазначають, що більшість компаній-операторів критичної інфраструктури переглянули свої заходи безпеки й посилили охорону власними силами. Через це військові підрозділи залишаються лише на кількох об'єктах за запитом Міністерства енергетики.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies