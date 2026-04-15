Віктор Орбан і угорські солдати під час інспекції захисту газопроводу «Турецький потік»

Збройні сили Угорщини розпочали процес відведення військових підрозділів, які охороняли об'єкти критичної інфраструктури, пише HVG.

Рішення про посилену охорону 75 стратегічних пунктів, серед яких енергетичні об'єкти та підприємства військової промисловості, ухвалив уряд Віктора Орбана за півтора місяця до виборів. Тоді Будапешт аргументував залучення 600 військовослужбовців загрозою атак на енергосистему з боку України та іншими «терористичними ризиками». Окрему увагу приділяли охороні газопроводу «Турецький потік», де нібито готувалися диверсії.

Наразі у Міністерстві оборони Угорщини зазначають, що більшість компаній-операторів критичної інфраструктури переглянули свої заходи безпеки й посилили охорону власними силами. Через це військові підрозділи залишаються лише на кількох об'єктах за запитом Міністерства енергетики.