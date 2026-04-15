Нідерланди виділяють 248 млн євро на безпілотники для ЗСУ

Нідерланди виділяють 248 млн євро на дрони для Збройних сил України. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгоз-Зегеріус.

"Нідерланди інвестують 248 мільйонів євро в дрони для України. Ці дрони вироблятимуться в обох наших країнах. Таким чином ми ще більше зміцнюємо нашу співпрацю та власну промисловість. І найголовніше: дрони допомагають відбивати російські атаки", – написала Зегеріус у мережі Х.

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Нідерландам за інвестиції у 248 мільйонів євро для України. "Спільне виробництво посилює наше партнерство та промислову міць", – наголосив він.

🇺🇦🤝🇳🇱 Grateful to the Netherlands for investing €248 million in drones for Ukraine. Joint production boosts our partnership and industrial strength. https://t.co/vGVyxByMjO — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 15, 2026