Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСвіт

Хакери, пов’язані з Росією, атакували електронні пошти ВПС Румунії і бази НАТО

Операція була спрямована не лише проти Румунії, а й проти України, Греції, Болгарії та Сербії.

Хакери, пов’язані з Росією, атакували електронні пошти ВПС Румунії і бази НАТО
хакери, фото ілюстративне
Фото: ANSA

Міністерство оборони Румунії оприлюднило роз’яснення після публікації Reuters про злам десятків облікових записів електронної пошти Військово-повітряних сил країни, передає Digi24

Атака, за якою стоять пов'язані з РФ хакери, зачепила, зокрема, і електронні пошти, пов'язані з базами НАТО.

За даними оборонного відомства, із 67 зафіксованих спроб атак 30 були успішними. Міністерство наголошує, що скомпрометовані адреси використовували тільки для адміністративних питань всередині відомства, а не для передачі секретної інформації. У відповідь на інцидент минулого місяця румунська армія централізувала процедури кіберзахисту під прямим управлінням Міністерства національної оборони.

Операція тривала протягом останніх тижнів і була спрямована не лише проти Румунії, а й проти України, Греції, Болгарії та Сербії. Дослідницька група Ctrl-Alt-Intel ідентифікувала виконавців як угруповання Fancy Bear, яке пов'язують з російською воєнною розвідкою. 

  • Минулого тижня президент Нікушор Дан підтвердив, що Служба розвідки Румунії спільно з ФБР запобігли масштабнішій кібератаці, спрямованій на європейські країни.
  • Крім того, проросійські хакери протягом останніх кількох місяців зламали понад 170 електронних поштових акаунтів прокурорів і слідчих по всій Україні. 
  • Дані випадково опинилися у відкритому доступі через помилку самих хакерів і були виявлені групою дослідників кіберзагроз Ctrl-Alt-Intel із Великої Британії та США. За їхніми словами, залишена на сервері інформація — зокрема журнали успішних атак і тисячі викрадених листів — свідчить, що в період із вересня 2024 року до березня 2026 року було скомпрометовано щонайменше 284 поштові скриньки.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies