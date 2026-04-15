Світ

Розслідування «Бі-Бі-Сі»: юристи допомагають мігрантам видавати себе за геїв для отримання притулку у Британії

Людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії «переслідування» та допомагають створювати «докази».

Розслідування «Бі-Бі-Сі»: юристи допомагають мігрантам видавати себе за геїв для отримання притулку у Британії
Журналіст-розслідувач Біллі Кенбер
Фото: скріншот

У Великій Британії сформувався тіньовий ринок юридичних послуг, де мігрантам за тисячі фунтів допомагають фальсифікувати підстави для отримання притулку, зокрема — видавати себе за геїв. Про це йдеться в розслідуванні «Бі-Бі-Сі».

Журналісти під прикриттям з’ясували, що людям із простроченими студентськими, робочими чи туристичними візами пропонують вигадані історії переслідування та допомагають створювати «докази» — листи підтримки, фото, медичні довідки. Далі вони подають заяви на притулок, заявляючи про загрозу в країнах походження, зокрема Пакистані чи Бангладеші, де одностатеві стосунки заборонені.

За даними британського МВС, такі заявники становлять близько 35% усіх клопотань про притулок, кількість яких у 2025 році перевищила 100 тис.

Розслідування показало конкретні схеми:

  • одна фірма брала до £7 000 за фіктивну справу і запевняла у «дуже низькому» ризику відмови;
  • інший юрист пропонував «пакет» за £1 500 плюс £2 000–£3 000 за створення доказів;
  • радники інструктували клієнтів відвідувати ЛГБТ-заходи, клуби та навіть знаходити «партнера» для фото;
  • деякі мігранти отримували медичні довідки, удаючи депресію або навіть ВІЛ-статус.

Одна з фігуранток розслідування заявила, що понад 17 років допомагає оформлювати такі кейси, включно з підготовкою «повного пакета» доказів. За її словами, після отримання притулку клієнти можуть перевезти до Британії родину, якій також допоможуть подати фіктивні заяви.

Журналісти також зафіксували випадки, коли учасники ЛГБТ-зустрічей відкрито визнавали, що більшість присутніх не є геями.

Статистика свідчить про дисбаланс: у 2023 році розглянули 3 430 заяв про притулок на підставі сексуальної орієнтації, з яких 42% подали громадяни Пакистану, хоча загалом вони становлять лише 6% усіх заявників. Майже дві третини таких заяв тоді були задоволені.

Водночас мігранти витрачають значні кошти: один із співрозмовників «Бі-Бі-Сі» витратив понад £10 000 на невдалу спробу отримати притулок і зрештою повернувся до Пакистану.

У британському МВС заявили, що зловживання системою є кримінальним злочином і винні можуть отримати тюремні строки та депортацію. Політики закликали до розслідування та посилення контролю, наголошуючи, що такі схеми підривають довіру до системи притулку і шкодять людям із реальними підставами для захисту.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies