Петер Мадяр: президент Угорщини непридатний, він має піти

"Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб втілювати єдність угорської нації", вважає лідер "Тиси"

Лідер угорської опозиційної партії TISZA Петер Мадяр виголошує промову під час передвиборчого мітингу в Ґйорі, Угорщина, 15 лист
Фото: EPA/UPG

Лідер партії Тиса Петер Мадяр заявив, що президент Угорщини Томаш Шуйок має залишити посаду після формування нового уряду. 

Про це він заявив перед зустріччю з Шуйоком, повідомляє Telex.hu.

“Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб втілювати єдність угорської нації. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути охоронцем верховенства права в Угорщині. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути моральним еталоном, бути взірцем для наслідування для угорського народу”, – сказав Петер Мадяр, зазначивши, що президент республіки має залишити посаду після формування нового уряду. 

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися вибори, на яких партія Петера Мадяра “Тиса” здобула переконливу перемогу, отримавши конституційну більшість голосів у новому парламенті. Після виборів Петер Мадяр закликав до масштабних змін в країні. 

Тамаш Шуйок обраний президентом країни парламентом Угорщини у 2024 році. До цього, з 2015 року він працював суддею конституційного суду країни. У 2016 році обраний головою конституційного суду. 

Читайте також
