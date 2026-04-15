Єврокомісія визначилася з головною проблемою війни США проти Ірану

Ситуацію використовують, щоб сповільнити заходи ЄС щодо переходу на "зелену" енергію.

Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія розглядає можливий дефіцит авіаційного палива як головний негативний наслідок війни США проти Ірану та блокування Ормузької протоки.

Як пише Euractiv, наразі європейські авіакомпанії повністю забезпечені необхідними обсягами керосину, але ситуація може змінитися найближчим часом. Нафтопереробні заводи в Європі здатні покрити лише 70% потреб.

Асоціація великих авіаперевізників A4E, до якої входять такі відомі та популярні компанії як Lufthansa, Ryanair, Air France, KLM, закликала створити платформу для спільних закупівель авіапалива, як ЄС робив для природного газу. Також від Європарламенту вимагають ухвалення закону, який би зобов'язав країни блоку створювати запаси керосину.

Водночас авіакомпанії намагаються скористатися загрозою дефіциту, щоб боротися із ініціативами "зеленого переходу" в Євросоюзі. Вони хочуть, щоб було тимчасово скасовано систему ETS, відповідно до якої забруднювачі змушені платити за кожну тонну CO2, що викидається в атмосферу. Також перевізники хочуть отримувати компенсацію за різницю в ціні між викопним та екологічно чистим паливом, яке їх зобов'язують використовувати у все більшій кількості. 

﻿
