Буданов: ​ЄСПЛ встановив відповідальність Росії за порушення прав людини в Україні з 2014 року

Керівник ОП провів зустріч із президентом Європейського суду з прав людини Гійомаром.

Буданов на зустрічі з президентом ЄСПЛ
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступниця Ірина Мудра зустрілися з президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.

Про це Буданов повідомив у Telegram.

"ЄСПЛ – одна з тих інституцій, де верховенство права – це не просто про слова, це про реальні вироки. Він уже встановив відповідальність Росії за системні порушення прав людини в Україні з 2014 року. Це не політична позиція. Це зафіксований факт. І ці рішення не потребують додаткових аргументів. Вони потребують реальної відповідальності", - написав голова ОП.

Буданов зазначив, що попри повномасштабну війну, удари по критичній інфраструктурі та системний тиск, Україна повноцінно бере участь у всіх процесах, забезпечує належну правову позицію та захищає свої інтереси. 

