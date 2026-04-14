Каллас: затягування війни в Ірані вигідне Росії

Це зумовлено вищими цінами на енергоносії та відволіканням уваги від війни в Україні.

Затягування війни вигідне Росії через вищі ціни на енергоносії, виснаження арсеналів ППО та відволікання уваги.

Про це заявила Кая Каллас у своєму зверненні до Радбезу ООН, передає пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

За її словами, Росія також підтримує Іран розвідувальними даними та безпілотниками. А інфраструктура Перської затоки постраждала від тих самих інструментів, які сіють хаос в Україні.

Каллас завила, що крах міжнародного права очевидний у двох найвизначніших світових кризах сьогодні — війні Росії проти України та війні на Близькому Сході.

"Росія здійснює одне з найжахливіших порушень міжнародного права в історії Організації Об'єднаних Націй, вторгаючись у суверенну країну та відмовляючись від своїх зобов'язань як постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.