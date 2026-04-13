ЦПД: Польські правоохоронці зафіксували нову активність на кордоні із Білоруссю

Зафіксовано понад 10 метеозондв із GPS-трекерами.

ЦПД: Польські правоохоронці зафіксували нову активність на кордоні із Білоруссю
У ніч проти 10 квітня на територію Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств з Білорусі помітили понад десять метеозондів, які використовують для транспортування контрабандних товарів.

Як пише Центр протидії дезінформації, кулі були оснащені GPS-трекерами.

"Аеростати дозволяють обходити традиційні механізми прикордонного контролю. Наявність GPS-навігації вказує на участь організованих мереж, які можуть не лише координувати контрабанду, а й потенційно використовувати такі канали для провокацій або збору інформації", – зазначають у Центрі. 

Таким чином контрабанду можуть використовувати у гібридних операціях як елемент державної стратегії Білорусі з дестабілізації Польщі.

У ЦПД додають, що такі інциденти демонструють зміну характеру прикордонної безпеки: держави змушені адаптуватися до контролю повітряного простору на низьких висотах і реагування на об’єкти, які складно ідентифікувати та класифікувати.

"На тлі повномасштабної війни рф проти України білорусь дедалі активніше інтегрується в гібридні стратегії кремля, розширюючи спектр інструментів впливу на країни ЄС. Використання метеокуль може свідчити про тестування нових сценаріїв дестабілізації та перевірку готовності Польщі й Євросоюзу до реагування на загрози", – ідеться у повідомленні.

﻿
