У Естонії минулого року викрили рекордну кількість людей, які співпрацювали із спецслужбами РФ

Дедалі більше російська діяльність впливу переміщується в соціальні мережі.

Естонська поліція безпеки торік викрила рекордну кількість осіб, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

Про це пише естонський мовник ERR із посиланням на заяву речниці відомства Марта Туул.

«Оскільки російські спецслужби не можуть діяти безпосередньо на території Естонії, вони шукають інші можливості – так званих “простих агентів”, які виконували б для них певні завдання. Але цей рекордний рік показує, що їм це не вдається. Наші співробітники дуже ефективні й досить швидко їх викривають, тож хвилюватися не варто», – зазначила Туул.

За її словами, дедалі більше російська діяльність впливу переміщується в соціальні мережі. Вона пояснила, що соціальні мережі як інструмент змінили методи вербування. Там, за її словами, росіяни намагаються знаходити «одноразових» виконавців, які здійснювали б акти вандалізму, наприклад, пошкоджували чи розмальовували меморіали або робили щось подібне.

Речниця наголосила, що серйозною загрозою є поїздки до Росії, адже на кордонах працюють оперативники, які займаються профілюванням людей і можуть уже на пункті пропуску пропонувати співпрацю.

Вона нагадала, що Естонія вже закрила низку пропагандистських каналів, зокрема Baltnews і Sputnik. Унаслідок цього російська діяльність впливу значною мірою перемістилася в соцмережі, де намагаються створювати фейкові наративи. 

